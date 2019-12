Ryanair nog negatiever door Boeing 737 MAX

Ryanair is negatiever over de groei van de passagiersaantallen in de zomer van volgend jaar. De reden is de vertraagde levering van vliegtuigen van het type 737 MAX door Boeing. Om diezelfde problemen sluit de Ierse vliegmaatschappij twee bases, in Neurenberg en Stockholm.

De prijsvechter verlaagt zijn geraamde aantal vervoerde passagiers in het volgende gebroken boekjaar naar 156 miljoen, van de eerder voorspelde 157 miljoen reizigers. Ryanair stelde zijn groeiverwachtingen afgelopen zomer ook al naar beneden bij vanwege problemen met de 737 MAX.

De Boeing 737 MAX wordt wereldwijd aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken met een toestel van dat type binnen vijf maanden. De rampen werden veroorzaakt door software die de neus van het toestel naar beneden duwde. Ingrepen om het probleem op te lossen kunnen nog een poos duren, want de Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil elke 737 MAX apart inspecteren voordat die weer de lucht in mag.