Ryanair niet in markt voor Thomas Cook-vloot

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft geen interesse in een overname van luchtvaartdivisies van Thomas Cook. Dat heeft topman Michael O’Leary van de prijsvechter gezegd op een conferentie in Wenen.

Thomas Cook werd eerder deze week failliet verklaard. Voor dochtermaatschappijen als het Duitse Condor en het Scandinavische Ving wordt naarstig gezocht naar nieuwe eigenaren.

Waar O’Leary geen interesse heeft in het overnemen van een andere maatschappij, zou hij wel interesse hebben in zogeheten slots van Thomas Cook. Het gaat dan om start- en landingsrechten van de touroperator in het Verenigd Koninkrijk.