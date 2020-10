Ryanair naar rechter om overheidssteun aan KLM

Luchtvaartmaatschappij Ryanair stapt naar een Europese rechter om de overheidssteun van 3,4 miljard euro die KLM van Nederland krijgt te blokkeren. De budgetvlieger maakte zich deze zomer al kwaad over de leningen en kredietgaranties, die de Europese luchtvaartmarkt zouden verstoren.

Het Ierse concern richt zijn pijlen op de Europese Commissie. Die oordeelde in juli dat de steun voor het in crisis verkerende KLM in orde was. Volgens Ryanair moet deze beslissing worden teruggedraaid.

„Het is bizar dat de Nederlandse regering, die andere overheden de les leest over begrotingsregels, heeft besloten voor iedere vrouw, kind en man in Nederland 200 euro te besteden aan één bedrijf in een volledig geliberaliseerde markt”, zo stelt het bedrijf.

Ryanair voert al langer strijd tegen de staatssteun die andere luchtvaartmaatschappijen hebben gekregen wegens de coronacrisis. In totaal diende het bedrijf zeven klachten in bij Europese rechtbanken tegen de steunpakketten voor zijn concurrenten.