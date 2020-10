Ryanair moet vergoeding betalen aan 6 piloten die zelf vertrokken

Luchtvaartmaatschappij Ryanair moet zes piloten die vanaf de basis in Eindhoven vlogen alsnog een transitievergoeding betalen van ruim 5000 tot ruim 51.000 euro. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant bepaald. De piloten namen zelf ontslag en kregen daarom geen vergoeding. Volgens de rechter is echter aan de Ierse prijsvechter te wijten dat er een onwerkbare situatie ontstond.

Het gaat om een slepende kwestie waarover meerdere rechtszaken waren aangespannen. Ryanair sloot in 2018 zijn basis in Eindhoven. De piloten waar het in deze zaak om gaat, kregen een voorstel tot overplaatsing naar een andere basis. Dit weigerden ze en een rechter oordeelde eind 2018 onder meer dat Ryanair de piloten niet zonder hun toestemming mocht overplaatsen. Vervolgens vroeg Ryanair nogmaals of de piloten vrijwillig instemden met overplaatsing omdat anders een ontslagprocedure zou volgen.

De rechter constateert dat de maatschappij niet openstond voor verdere samenwerking en onderhandelingen. „In plaats van zich in te spannen om de arbeidsverhouding te normaliseren, gooide Ryanair olie op het vuur. Dit alles maakt dat Ryanair ernstig verwijtbaar handelde”, aldus de rechter. De Ierse prijsvechter moet de zes piloten daarom een transitievergoeding betalen, ook al namen ze zelf ontslag en gingen ze aan de slag bij een andere werkgever.

In juli bepaalde het gerechtshof in Den Bosch dat Ryanair acht andere piloten, die ook vanaf Eindhoven vlogen, een schadevergoeding moest betalen van 100.000 tot 175.000 euro. Zij hadden zich verzet tegen een gedwongen overplaatsing naar een andere vliegbasis. Uiteindelijk vroegen ze in een rechtszaak met succes ontbinding van hun arbeidscontract aan, omdat de relatie op de werkvloer te erg verstoord was.