Ryanair moet reizigers vergoeden na staking

Ryanair moet passagiers een schadevergoeding tot 400 euro per persoon betalen wegens vertragingen en annuleringen tijdens de pilotenstaking vorig jaar. Dat komt naar voren uit een uitspraak van de rechtbank in Eindhoven in een zaak die was aangespannen door claimorganisatie Aviclaim.

Volgens Ryanair was er door de staking, die zeshonderd vluchten aan de grond hield in Europa, sprake van overmacht en zouden daarom de gebruikelijke, wettelijke regelingen voor compensatie voor passagiers niet gelden. De rechter oordeelde echter dat een staking niet onvermijdelijk was, omdat Ryanair daar wel degelijk invloed op kon uitoefenen.

Volgens jurist Remco Bos is de uitspraak een stap in de goede richting. "Wel zal per vlucht gekeken moeten worden of Ryanair voldoende maatregelen heeft getroffen om de annulering te voorkomen." Mensen die problemen hadden met hun vlucht tijdens de stakingen kunnen nog tot twee jaar later een claim indienen.