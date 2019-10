Ryanair moet medewerkers Eindhoven vergoeden

Ryanair moet een piloot en zes cabinemedewerkers die vanaf de basis in Eindhoven vlogen, vergoedingen betalen voor hun ontslag. De piloot krijgt zo’n 150.000 euro en de anderen ieder rond de 10.000 euro. Dat bepaalde de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Het gaat om een slepende kwestie, waarover meerdere rechtszaken waren aangespannen. Ryanair sloot vorig jaar zijn basis in Eindhoven en vroeg vervolgens collectief ontslag aan voor circa dertig medewerkers.

De piloot en het cabinepersoneel waar het nu over gaat, kregen een voorstel tot overplaatsing naar een andere basis. Dit weigerden zij. Sindsdien zitten ze thuis met betaald verlof. De rechter oordeelt dat Ryanair voldoende aannemelijk maakte dat er een redelijke grond bestaat voor ontslag. Dit maakt dat de contracten kunnen worden ontbonden.

Maar de medewerkers hebben wel recht op een vergoeding. Ryanair lichtte hen niet tijdig in over de situatie rond de basis. Daarnaast dreigde de budgetvlieger als reactie op stakingen met sluiting van de basis, terwijl die beslissing eigenlijk al was genomen. Daarmee schaadde Ryanair „op grove wijze” het vertrouwen van de werknemers, vindt de rechter.