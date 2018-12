„Ryanair moet gedupeerden staking compenseren”

Luchtvaartmaatschappij Ryanair moet passagiers wel degelijk compenseren voor de vertragingen en geschrapte vluchten die deze zomer werden veroorzaakt door stakingen. Doet de prijsvechter dat niet, dan dreigen volgens de Britse toezichthouder voor de luchtvaart „handhavende acties”.

Ryanair weigert tot nu toe reizigers schadeloos te stellen wegens de werkonderbrekingen, waardoor honderden vluchten in Europa werden geschrapt. De Ierse vliegmaatschappij vindt dat er destijds sprake was van overmacht en gedupeerde passagiers dus geen aanspraak kunnen maken op compensatie.

De Britse Civil Aviation Authority spreekt dat tegen, en schermt daarbij met Europese regelgeving. Welke maatregelen de toezichthouder treft als Ryanair in gebreke blijft, is niet bekendgemaakt. Claims door de stakingen kunnen een flinke kostenpost worden voor Ryanair. Alleen in Nederland, België en Duitsland zijn er al voor zeker 1,3 miljoen euro aan schadeclaims ingediend.