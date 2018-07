Ryanair heeft last van opstandig personeel

Ryanair krijgt steeds meer last van de onenigheid met zijn personeel over arbeidsvoorwaarden. In de afgelopen periode daalde de winst van de budgetluchtvaartmaatschappij met een vijfde. Voor het huidige kwartaal waarschuwde het Ierse bedrijf dat mensen aarzelen om vliegtickets te boeken door onder meer stakingen bij Ryanair zelf en bij verschillende Europese luchtverkeersleidingen.

De afgelopen maanden had Ryanair al te maken met acties van het personeel en stijgende loonkosten. Tegelijkertijd gingen brandstofkosten omhoog en daalden de prijzen van tickets. Ook in de komende periode zullen die prijzen niet stijgen.

Het aantal reizigers groeide de afgelopen periode wel en ook de omzet ging omhoog, tot 2,1 miljard euro. Reizigers betaalden bovendien meer aan extra diensten zoals eerder mogen boarden.

De nettowinst van Ryanair kwam in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar uit op 319 miljoen euro. De Ieren hielden vast aan hun verwachting dat de winst voor heel dit jaar uitkomt op 1,25 miljard tot 1,35 miljard euro. Dat zou de eerste daling van de nettowinst zijn sinds 2014.

Deze week staakt cabinepersoneel van Ryanair in Spanje, Portugal, Italië en België, wat leidde tot het schrappen van ongeveer driehonderd vluchten. Duits personeel stemt later deze maand over acties en ook Nederlands Ryanair-personeel denkt na over acties. Ryanair erkent sinds eind vorig jaar vakbonden. Volgens het bedrijf bedragen de kosten van die stap dit boekjaar ongeveer 100 miljoen euro.

Voor de overname van het Oostenrijkse LaudaMotion kreeg Ryanair onlangs toestemming van de Europese Unie. De komende twee jaar moet de Ierse prijsvechter 100 miljoen euro in dat bedrijf steken. Bovendien verwacht Ryanair dat LaudaMotion dit jaar 150 miljoen euro verlies draait. In het derde jaar onder de vleugels van de Ieren zou LaudaMotion niet meer verlieslatend moeten zijn.