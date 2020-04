Ryanair dreigt met rechtszaken tegen staatssteun luchtvaart

Ryanair is niet van plan zich er zomaar bij neer te leggen als Europese landen hun nationale luchtvaartmaatschappijen met staatssteun overeind houden. Topman Michael O’Leary van de prijsvechter heeft dat in een brief aan Europees commissaris voor mededinging Margrethe Vestager geschreven. Hij dreigt naar de rechter te stappen.

O’Leary keert zich in het schrijven tegen het „willekeurig geven van miljarden euro’s van EU-landen aan hun inefficiënte nationale maatschappijen”. Hij vindt dat alle Europese luchtvaartmaatschappijen, dus ook Ryanair, in aanmerking moeten komen voor leningen waarvoor EU-landen garant staan en „andere voordeeltjes”. Dat zou moeten gebeuren op basis van hoeveel vliegverkeer ze verzorgen in een bepaald land.

Als dat niet gebeurt stapt Ryanair naar de rechter. Bij een overwinning zal de EU volgens O’Leary „gedwongen worden tot een beschamende draai”.

Het dreigement van de Ierse budgetluchtvaartmaatschappij brengt het risico met zich mee dat steun voor Europese luchtvaartmaatschappijen langer op zich laat wachten. Frankrijk en Nederland zijn het vrijwel eens met Air France-KLM om garant te staan voor miljarden euro’s aan leningen en Lufthansa is met de Duitse regering in gesprek. Italië wil het bankroete Alitalia nu zelf inlijven.