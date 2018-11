Ryanair: basis Eindhoven gaat gewoon dicht

De basis van budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair in Eindhoven gaat volgende week gewoon dicht. Een uitspraak van de rechter in een door piloten aangespannen kort geding doet daar niets aan af, stelt het Ierse bedrijf.

De prijsvechter zei direct na de uitspraak in beroep te gaan, maar kwam daar later op terug. „Wij verwelkomen de uitspraak van de rechter die het mogelijk maakt de sluiting op 5 november zoals gepland voort te zetten”, zo meldt het bedrijf later in een iets langere verklaring.

De rechter bepaalde dat Ryanair de rechten van de piloten schendt met de geplande sluiting van de basis. Ryanair moet zich op een basis in Nederland houden aan het Nederlandse arbeidsrecht. De piloten die de zaak hadden aangespannen mogen niet worden overgeplaatst en moeten worden doorbetaald.

Ryanair zegt al het betrokken personeel in een eerder stadium de mogelijkheid te hebben geboden om te verhuizen naar een basis in een ander land, waarbij hun staat van dienst en beloning gerespecteerd zullen worden. „Als crewleden liever kiezen voor een ontslagregeling dan zullen we die keuze respecteren.” Ryanair zal in dat laatste geval een ontslagvergoeding volgens Nederlands recht moeten betalen.