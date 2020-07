RWE kritisch over Nederlands klimaatbeleid

Energiebedrijf RWE is een stuk voorzichtiger geworden met investeren in Nederland omdat Den Haag zich niet aan eerder gemaakte afspraken houdt over het klimaatbeleid. Hierdoor dreigt Nederland zijn klimaatdoelen niet te halen. Daarvoor waarschuwt Roger Miesen, ceo van RWE Generation, het op een na grootste energiebedrijf van Duitsland en de op een na grootste investeerder ter wereld in offshore wind in het FD.

Miesen wijst daarbij op de onlangs veranderde kijk op biomassa. De vier coalitiepartijen keerden zich vorige maand tegen het gebruik van biomassa voor de productie van stroom en warmte, terwijl dat een van de pijlers is van het vorig jaar gesloten klimaatakkoord. „We willen graag investeren in Nederland, maar we zullen op deze manier veel voorzichtiger worden in de toekomst’, zegt Miesen.

RWE bezit in Nederland twee kolencentrales, drie gascentrales, zeven operationele windparken en vier windparken in aanbouw. Het energiebedrijf wil graag verder investeren in Nederland maar onbetrouwbaar overheidsbeleid maakt de Duitsers terughoudend. „De overheid doet niet wat is afgesproken, en wijkt af van wat is afgesproken in het klimaatakkoord.”

Zo negeert het kabinet vooralsnog een advies om de financiering van grote windparken op zee te veranderen, zegt Miesen. RWE deed dit voorjaar daarom niet mee aan de aanbesteding voor het windpark Hollandse Kust Noord, een groot park voor de kust van Noord-Holland. RWE vindt het risico te groot. Ook het Zweedse Vattenfall haakte om die reden af.

De afgelopen jaren kregen bedrijven miljarden euro’s overheidsgeld om met biomassa warmte en elektriciteit te produceren. Zo bouwt RWE zijn twee kolencentrales in Nederland om tot biomassacentrales. „We hebben een contract om biomassa bij te stoken in de twee kolencentrales tot 2027 en dat zouden we na 2027 willen uitbreiden, maar we denken nu wel twee keer na voordat we daar volgende stappen nemen’, zegt Miesen.