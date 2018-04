RvB Groep: slim omgaan met slappe ondergrond

Ondergronden –tot extreem slappe– stabiliseren voor wegen, gebouwen en zware voertuigen: de RvB Groep in Harderwijk leeft ervan. Steeds vaker worden oplossingen aan de tekentafel uitgedacht. „Rekenen en tekenen, daar houden we van.”

Zijn vader was agrariër in Zegveld. Min of meer in zijn voetsporen ging Hans Reijersen van Buuren na zijn middelbareschooltijd als loonwerker aan de slag. Door zijn huwelijk belandde hij in Ermelo.

Tijdens zijn werk had hij regelmatig te maken met het leggen van stelconplaten. „Ik vroeg me af of dat niet beter en sneller kon. Met een vriend ontwikkelde ik een nieuwe methode voor het leggen van de platen, in samenhang met het gebruik van zeer nauwkeurige laserapparatuur.” Hij begon met die vriend een bedrijfje, nu ruim 24 jaar geleden. De nieuwe methode was een grote vooruitgang. „Van 400 vierkante meter egaliseren op een hele dag gingen we naar meer dan 1000 in een halve dag. Ook het leggen van de platen versnelde enorm. Dat ging zeker vier keer zo vlug.”

Gesteund

Hard werken was het devies. „Zes lange dagen per week. Op zaterdagavond schreven mijn vrouw en ik samen de facturen en maakten we offertes. Zij en een oom hebben mij in die tijd enorm gesteund. Later kwam er meer evenwicht, maar je hebt wel altijd de verantwoordelijkheid voor het personeel.”

Via het leggen van de platen belandde hij in de wereld van de stratenmakers en het profileerwerk. „RvB groeide als kool en had ten slotte meer dan zestig werknemers op de loonlijst. Met ingehuurde krachten erbij liep dat op tot het dubbele.”

In 2004 werden de verschillende onderdelen gesplitst: platen leggen, profileren van ondergronden en straten. Het leggen van de bedrijfsvloerplaten, machinaal stratenmakerswerk en profileerwerk werd in geheel Nederland uitgevoerd en soms ver daarbuiten. „In 1999 maakte we onze eerste complete infrawerk bij een distributiecentrum in Tilburg.”

Het jaar 2012 was een dieptepunt. Doordat een klant RvB een enorme zeperd bezorgde, ging de infratak in 2012 failliet. „Met zestien mensen zijn we doorgegaan. Het was een emotionele periode waarin ik gedwongen was een deel van het personeel te ontslaan. Ik verlang er daarom niet naar terug, hoewel het geestelijk gezien geen slechte tijd was”, aldus de bij de gereformeerde gemeente van Ermelo aangesloten ondernemer. Met de infratak werd een doorstart gemaakt, met engineering en grondstabilisaties ging hij op dezelfde voet verder.

Een enkele maal is RvB actief in het buitenland. Een bijzondere opdracht vormde enkele jaren geleden de aanleg van een toegangsweg naar een Russisch-orthodox klooster op een Grieks eiland. „We hebben gewacht tot het grootste deel van het bedrag vooruit was betaald. Maar plotseling stonden hier twee Russen voor de deur die wilden weten hoever we waren. Er ging enige dreiging van uit. Gelukkig kon ik via het gps-systeem aanwijzen waar onze machines zich bevonden. Die waren per boot al onderweg.”

De klanten van RvB zijn afkomstig uit tal van sectoren. „Schrootverwerking, logistiek, havenbedrijven, eigenaren van tankterminals, tuincentra, een groot vakantiepark en een bedrijf dat surfpools aan de man brengt”, somt de ondernemer op.

Groeien

Steeds vaker verlegt het werk zich naar de ‘voorkant’. „Bij de uitvoering zijn we vaak nog wel met enkele mensen en machines betrokken, maar het eigenlijke werk gebeurt hier”, aldus Reijersen van Buuren. „We willen de komende jaren nog eens met 20 tot 25 procent groeien. Daarvoor hebben we meer engineers en projectleiders nodig.”

De opdrachten worden steeds specialistischer en bieden ruimte voor innovaties. „Zo zijn we nu bezig met bermverharding die altijd groen blijft. Dat kan door tussen de keien holle ruimtes voor gras open te houden. We zijn in de weer met minder stabiele ondergronden, op plaatsen waar er extreme belasting plaatsvindt of met ondergronden die vloeistofdicht moeten worden. Ik omschrijf ons als civiele creatievelingen die met de klant op zoek gaan naar de juiste oplossing.”

>>digibron.nl/dezaak



Bedrijfsgegevens

Bedrijf: RvB Groep

Waar: Harderwijk

Sinds: 1995

Aantal medewerkers: circa 35

Omzet: 18 miljoen euro (2017)