Ruzie met piloten remt groei bij Ryanair

Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft afgelopen jaar 129 miljoen passagiers vervoerd, 10 procent meer dan in 2016. Tegen het einde van het jaar zag de prijsvechter de groei wel flink afzwakken als gevolg van een slepende ruzie met de piloten. Daardoor konden vele duizenden vluchten minder worden uitgevoerd dan gepland.

Waar de passagiersgroei in het voorjaar en de zomer nog in de dubbele cijfers liep, kwam daar vanaf oktober de klad in. In december lag het aantal reizigers met 9,3 miljoen nog maar 3 procent hoger dan in de laatste maand van 2016. Voor Ryanair is dat een zeer bescheiden toename.

Afgelopen najaar zag Ryanair zich gedwongen duizenden vluchten te schrappen wegens een tekort aan vliegend personeel. Veel piloten waren niet inzetbaar, omdat zij nog een berg achterstallige vakantiedagen op moesten maken. De reisplannen van honderdduizenden passagiers werden daardoor in de war geschopt.

De Ierse prijsvechter kreeg vorige maand bovendien te maken met de eerste pilotenstaking in zijn 32-jarig bestaan. In Duitsland legden vliegers enkele uren het werk neer nadat onderhandelingen tussen het bedrijf en hun vakbond over collectieve arbeidsvoorwaarden op niets waren uitgelopen.

Kort daarvoor had Ryanair voor het eerst de deur opengezet voor dergelijke onderhandelingen met vakbonden. Eerder maakte de luchtvaartmaatschappij alleen individuele afspraken met piloten, die daardoor volgens de bonden veel slechter af zijn dan hun collega’s bij andere Europese luchtvaartmaatschappijen.

Ryanair verwacht niet dat het gekibbel met de piloten grote gevolgen zal hebben voor de financiële resultaten. Het bedrijf gaat nog altijd uit van een recordwinst in het huidige boekjaar, dat loopt tot en met maart.