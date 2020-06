Rutte ziet meer steun voor korting op Nederlandse EU-afdracht

Premier Mark Rutte ziet meer steun bij zijn EU-collega’s voor het behoud van de korting op de Nederlandse bijdrage aan de EU-begroting. Die moet blijven, „anders zie ik niet hoe we eruit kunnen komen”, zei hij na afloop van de videoconferentie tussen regeringsleiders over de EU-meerjarenbegroting en het herstelpakket om de Europese economie op gang te krijgen na de coronacrisis.

Uit deze eerste oriënterende top over de voorstellen is niets gekomen en dat was ook niet voorzien, aldus Rutte. Het is volgens hem onzeker of er medio juli op een volgende wellicht ‘fysieke’ top in Brussel al overeenstemming is.

Ondanks de druk die veel leiders uitoefenen is haast niet nodig, vindt de premier. „Het gaat niet vreselijk mis als we er half juli niet uit zijn. De sfeer was goed, het wordt wel een ongelooflijk karwei”, aldus Rutte.

Voor het behoud van de jaarlijkse korting van ruim 1 miljard euro die Nederland krijgt is meer begrip, zei Rutte. Hoewel „nog heel wat landen” ertegen zijn, „wordt een aantal tegenstanders softer”, zei Rutte. In de voorstellen van de Europese Commissie worden die over een lange periode uitgefaseerd.

Nederland blijft erbij dat de 500 miljard euro aan subsidies in het voorgestelde herstelpakket uit leningen moeten bestaan. Zweden heeft dat standpunt namens Nederland de andere ‘zuinige’ landen (ook Oostenrijk en Denemarken) nog eens verwoord.