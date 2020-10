Rutte: voorzichtig optimistisch over reactie Britten

De reactie van de Britse premier Boris Johnson op de oproep van de Europese Unie heeft premier Mark Rutte „voorzichtig optimistisch” gestemd. Johnson sprak dreigende taal, maar zei niet de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU te staken. Rutte put moed uit dat laatste en meent dat het „kan helpen als je je eens tegen elkaar uitspreekt”.

„De gesprekken gaan door volgende week, begreep ik. Dus dat is goed nieuws”, zei Rutte na afloop van de tweedaagse top van Europese leiders in Brussel. Johnson zegt volgens hem „impliciet dat hij ook wil dat de gesprekken doorgaan”.

Hij constateert dat Londen en Brussel allebei hebben uitgesproken bereid te zijn om een compromis te sluiten, ook al verweten ze elkaar van niet. De minister-president denkt dat „we in het weekend moeten reflecteren op de afgelopen 48 uur en dan de onderhandelaars de ruimte moeten geven om volgende week de gesprekken af te ronden. En daar ben ik nog steeds gematigd optimistisch over.”

Rutte ziet weliswaar „beperkte, maar wel enige ruimte voor compromis” aan Europese kant, „zoals we eerder ook hebben aangegeven. En we hopen natuurlijk dat ook van Britse zijde dat signaal nu komt.” Die signalen kwamen tot dusver volgens hem „te weinig terug”. Uit „ergernis” daarover riepen de EU-leiders het Verenigd Koninkrijk daarom donderdag op in beweging te komen, wat in Londen weer verkeerd viel.

Al met al en „Johnson kennende” vat Rutte diens reactie van vrijdag „positief” op. Hij laat zich ook niet uit het veld slaan door de eis van de Britse premier dat Brussel „fundamenteel van houding verandert”. Als Johnson dat laatste voor elkaar had willen krijgen, had hij maar in de EU moeten blijven, zei de minister-president.