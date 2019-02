Rutte niet bij debat over pulsvisserij

Premier Rutte nam donderdag geen deel aan het Kamerdebat over de pulskorvisserij, maar liet de gedachtewisseling met het parlement over aan minister Schouten van LNV.

Dit tot ergernis van PVV en SGP, die de minister-president graag aanwezig hadden gezien en die het CDA verweten dit verzoek niet te steunen. Volgens CDA-Kamerlid Geurts „gaat het kabinet echter over zijn eigen agenda en taakverdeling”.

Schouten lag donderdagmorgen onder vuur van ondermeer PvdD en PVV. Volgens PvdD-Kamerlid Wassenberg heeft het voor het milieu geen enkele zin om „de ene industriële visserij, te weten de boomkor, te vervangen door de andere, te weten de pulskor.”

Dat kwam hem op vragen te staan van SGP en CU. Volgens SGP-Kamerlid Bisschop negeert de PvdD diverse onderzoeksrapporten die laten zien dat de pulskorvisserij beter is voor de natuur. CU-Kamerlid Dik-Faber wilde van Wassenberg weten „waarom hij niet samen met ons optrekt in de klimaatopgave, aangezien de pulskorvisserij voor aanzienlijk minder uitstoot van CO2 zorgt”.

Volgens Madlener (PVV) heeft Schouten „enorm geblunderd” door de Kamer aan het lijntje te houden met onder meer de mededeling dat oud-LNV-minister Veerman (CDA) zich in Europa in ging zetten voor het behoud van pulskorvisserij. „Negen maanden lang hoorden wij daar niets meer over en zat onze minister af te wachten. En wat horen we nu? Veerman heeft geen enkel gesprek gevoerd. Wij hebben vanaf het begin gezegd: zo’n charmeoffensief werkt niet. Zet Rutte in! Maar daar is nooit naar geluisterd”, aldus Madlener.