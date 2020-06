Rutte niet bang dat meer hoofdkantoren van bedrijven vertrekken

Premier Mark Rutte vindt het ’zorgelijk” dat Unilever zijn hoofdkantoor in Groot-Brittannië gaat vestigen, maar denkt niet dat meer internationale ondernemingen deze stap zullen volgen. „Daar ben ik niet zo heel bang voor”, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie.

Het was- en voedingsmiddelenconcern maakte deze week bekend afscheid te nemen van de Brits-Nederlandse structuur en op papier louter een Brits bedrijf te worden. Het hoofdkantoor in Rotterdam verdwijnt. Het kabinet heeft geprobeerd dat te voorkomen maar het bedrijf was „onvermurwbaar”, aldus Rutte.

In 2018 liet Unilever nog weten volledig Nederlands te worden. Daarvoor moest wel in Nederland de dividendbelasting worden afgeschaft. Het bedrijf pleitte daar al jaren voor. Dit kabinet ging daarin mee, maar daar was veel verzet tegen. Toen Unilever besloot toch niet het enige hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen, trok het kabinet het voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting weer in.