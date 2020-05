Rutte: Nederland gaat voorlopig door met vouchers

Nederland staat reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen voorlopig toe om vouchers te geven aan consumenten wier vlucht is afgelast wegens het coronavirus. De Europese Commissie zei woensdag dat consumenten die zo’n voucher weigeren hun geld terug moeten krijgen. Het recht om te kiezen voor zo’n vergoeding is vastgelegd in het Europese passagiersrecht, aldus de commissie.

„We kunnen voorlopig door”, zegt premier Mark Rutte. Hij roept consumenten op zo veel mogelijk voor zo’n voucher te kiezen, hoewel ze wel de optie behouden hun geld terug te krijgen.

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen had de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eerst nog gevraagd om hier in elk geval tot en met 30 juni niet op te handhaven. De dienst gaat er nu wel weer op toezien dat consumenten hun geld terug kunnen vragen.

Brussel: gedupeerde geannuleerde vlucht mag geld terugeisen

De commissie zei eerst een inbreukprocedure te starten, waarmee lidstaten alsnog worden verplicht Europese regels na te komen, maar de verantwoordelijke Eurocommissaris moest later woensdag toegeven dat ze zich had vergist. Het uitblijven van zo’n maatregel maakt dat Nederland het uitgeven van vouchers blijft toestaan.

„We moeten allemaal een beetje solidair zijn met elkaar”, zegt de premier. „Als je het geld echt nodig hebt, is het wat anders. Maar het feit dat je op vakantie kon gaan, betekent blijkbaar dat die ruimte er was.” Hij benadrukt dat het kabinet Nederlanders ook heeft opgeroepen de muziekleraar en de sportschool te blijven doorbetalen tijdens de ‘intelligente lockdown’.

De reisbranche ligt bijna volledig plat door de uitbraak van het coronavirus. Het kabinet werkt al aan een steunpakket voor KLM en meer bedrijven in de reisbranche dreigen in de problemen te komen. „We zitten in een hele moeilijke situatie”, zegt Rutte daarover.

Hij begrijpt dat het voor mensen met een kleine beurs „verschrikkelijk zwaar” kan zijn, zeker als zij hun inkomen hebben zien wegvallen door de coronacrisis. Maar „gegeven alle belangen is verbieden niet het beste”, vindt de premier.

Het kabinet hoopt ook zo snel mogelijk met een advies te komen over de zomervakantie, aldus de premier. Gesprekken daarover lopen nog in Brussel.