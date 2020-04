Rutte: eerst zien hoe Brussel ‘chocola maakt’ van herstelplan

Premier Mark Rutte heeft „niet te veel piketpalen geslagen” tijdens de videoconferentie met zijn 26 collega-leiders over het opzetten van een Europees herstelplan vanwege de coronacrisis. „Ik wil gewoon eerst weten wat er nodig is en of er behoefte aan is. Het heeft weinig zin om over getallen te spreken als je dat niet weet”, zei hij na afloop. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaat nu aan de slag „om er chocola van te maken”, aldus Rutte. „Ik ben blij dat er een analyse komt”.

Volgens Rutte is er ook tijd om na te denken omdat de landen zelf, de Europese Centrale Bank en de EU al miljarden op tafel hebben gelegd „zodat er nu niet acuut een financieel probleem is”, en er ook geen grote problemen op de financiële markten zijn. „We moeten ons ook realiseren dat zolang er geen vaccin is het virus weer de kop kan opsteken. Hoe reageert de economie daar dan op?”

Rutte noemde het „verstandig om gefaseerd te werk te gaan”. „Ik zou zeggen, als een drietrapsraket.” Eerst kwam de ECB met een steunprogramma ter waarde van 750 miljard euro en nu keurden de leiders het akkoord van de Eurogroep goed om via het noodfonds ESM, de Europese Investeringsbank en een programma voor werktijdverkorting en de volksgezondheid 540 miljard euro aan kredieten per 1 juni vrij te maken.

De derde fase is de EU-meerjarenbegroting (MFK) voor 2021 tot en met 2027 gekoppeld aan een herstelfonds vanaf 1 januari. Daarbij moet volgens de premier „hoe dan ook worden voorkomen dat leningen op een creatieve manier toch giften worden”.

De e-top verliep ondanks de heersende meningsverschillen tussen vooral noord en zuid over de herstelstrategie volgens Rutte in een „goede sfeer”. Hij erkende dat een fysieke bijeenkomst beter is om met elkaar zaken op te lossen, maar onthulde ook dat „we een hapje Indonesisch hebben gegeten tijdens de vergadering.”