Rutte blij met fusie Tata en ThyssenKrupp

Minister-president Mark Rutte noemt de vestiging van het nieuwe gezamenlijke hoofdkantoor van Tata Steel en ThyssenKrupp goed nieuws voor Nederland. Dat liet hij via Twitter weten in reactie op het samengaan van de Europese activiteiten van de twee staalbedrijven.

De premier was ook positief over het voortzetten van de Nederlandse activiteiten van het nieuwe fusiebedrijf in IJmuiden bij het voormalige Hoogovens. „Dit versterkt de leidende rol van Tata Steel IJmuiden als een van de meest efficiënte en duurzame staalfabrieken ter wereld.”