Rustige vrijdaghandel op beurzen

De Europese beurzen gingen vrijdag licht vooruit. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de toespraak die Amerikaanse centralebankbaas Jerome Powell later op de dag zal houden op het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve in Jackson Hole. Daarnaast verwerkten de markten het vruchteloze handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 560,16 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 793,03 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Aan het handelsfront werd bekendgemaakt dat de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China deze week niet hebben geleid tot een doorbraak. Het Chinese ministerie van Economische Zaken liet weten dat beide partijen in contact blijven over hoe het nu verder moet.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 2 procent. Verzekeraar Aegon (min 1,1 procent) noteerde ex-dividend.

In de MidKap ging maaltijdbezorger Takeaway aan kop met een plus van 2 procent. BAM leverde een deel van de sterke koerswinst van een dag eerder in en sloot de rij met een min van 3 procent. De bouwer won donderdag 6 procent na een positief halfjaarbericht.

Bij de kleinere bedrijven daalde Sif 2,6 procent. De funderingsspecialist is in het tweede kwartaal bijna geheel tot stilstand gekomen. De maker van palen voor windparken op zee waarschuwde eerder al voor schommelingen in de markt. De laatste weken van het tweede kwartaal werd volgens topman Leon Verweij vrijwel niets geproduceerd.

Op de lokale markt werd Brill 6,6 procent lager gezet na tegenvallende resultaten. De wetenschappelijke uitgeverij boekte minder winst in het eerste halfjaar op een iets hogere omzet. Om winstgevender te worden gaat Brill snijden in de kosten. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf Probiodrug verloor 3,2 procent nadat bleek dat BB Biotech zijn belang in het bedrijf stevig heeft verkleind.

In Dublin dikte Kingspan Group ruim 8 procent aan. De Ierse leverancier van bouwmaterialen zag de halfjaarwinst stijgen en gaf een positieve verwachting af voor de rest van het jaar.

De euro was 1,1557 dollar waard, tegen 1,1569 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 68,41 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,7 procent tot 75,26 dollar per vat.