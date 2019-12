Rustige opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers lijken een adempauze te nemen na de rally van de afgelopen dagen, door de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China en de afgenomen onzekerheid over de brexit.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel een fractie hoger op 28.247 punten. De bredere S&P 500-index won 0,1 procent tot 3194 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg ook 0,1 procent tot 8826 punten.

Boeing verloor 0,8 procent. De vliegtuigbouwer bevestigde in januari de bouw van zijn toestel 737 MAX te staken nu nog altijd onduidelijk is hoe lang het duurt voordat die vliegtuigen weer de lucht in mogen. Ook toeleveranciers van Boeing zoals Spirit AeroSystems (min 1,8 procent) deelde in de malaise.

Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines verwacht inmiddels al tot april niet over de 737 MAX te kunnen beschikken. Het bedrijf sloot vorige week al een akkoord met Boeing over een gedeeltelijke compensatie. Het aandeel won 0,8 procent.

Ook was er aandacht voor de farmaciesector. Pfizer (plus 0,4 procent) kreeg van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA groen licht om een behandeling voor prostaatkanker op de markt te brengen. Eli Lilly (plus 0,7 procent) kwam een positieve prognose voor volgend jaar.