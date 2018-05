Rustige opening op Wall Street

De beurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen aan de handelsdag begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer kwartaalcijfers van techbedrijven Dropbox en Nvidia. Verder ontvouwt president Donald Trump later op de dag nog zijn plannen om hoge kosten voor medicijnen in te dammen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 24.808 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2726 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg juist 0,1 procent tot 7395 punten.

Dropbox ging in de eerste handelsminuten dik 1 procent omlaag. De cloudopslagdienst heeft in zijn eerste kwartaalrapportage sinds zijn beursdebuut volgens kenners sterke cijfers laten zien. Maar ze waren toch ook weer niet zo fantastisch als beleggers graag hadden gezien.

Chipmaker Nvidia leverde ruim 2 procent in, ondanks een omzet die hoger uitviel dan verwacht. De aantekening dat die omzetstijging voor een groot deel te danken is aan servers voor cryptomunten, zette het aandeel in de min.

Ook Symantec trok de aandacht, met een koersval van 35 procent. Het bedrijf achter antivirussoftware Norton meldde een intern onderzoek te zijn begonnen. Waar het precies om gaat is niet duidelijk, maar de uitkomst kan in ieder geval invloed hebben op de definitieve jaarcijfers van Symantec.