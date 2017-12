De beurshandel in Japan verliep maandag zeer rustig. De Nikkei-index is wereldwijd een van de weinige graadmeters die open is tijdens Kerstmis.

De hoofdindex in Tokio eindigde 0,2 procent hoger op 22.939,18 punten bij lage volumes. Aandelen van banken en verzekeraars verloren wat terrein, terwijl vastgoedbedrijven hun koersen omhoog zagen gaan. Bouwbedrijf Tobishima hoorde bij de winnaars nadat het zijn winstprognose had verhoogd.

In Shanghai en Taiwan bleven de koersuitslagen eveneens beperkt en eindigden de indices iets in het rood. De beurzen in Australië, Hongkong en Zuid-Korea waren dicht.