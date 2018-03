Rustige beursweek voor de boeg

Beleggers krijgen na een drukke periode met veel jaarcijfers langzaam weer een rustige agenda. Het laatste restje jaarcijfers staat komende week op de rol. Verder is de macro-economische agenda ruim gevuld.

Beleggers kijken nog altijd scherp naar de ontwikkelingen op de staalmarkt. President Donald Trump liet weten dat landen die getroffen worden door de importheffing op staal en aluminium daarover kunnen onderhandelen. Uit een eerste onderhandelingsronde tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten kwam nog geen tastbaar resultaat. Trump dreigde op Twitter en tijdens een partijbijeenkomst in Pennsylvania bovendien opnieuw met heffingen op Europese auto’s.

Veevoermaker ForFarmers, fitnessketen Basic-Fit en bouwbedrijf VolkerWessels zijn deze week de blikvangers op het Damrak met jaarcijfers. Ook funderingsspecialist Sif en wetenschappelijk uitgever Brill geven een kijkje in de boeken geven.

SnowWorld houdt vrijdag zijn algemene aandeelhoudersvergadering. Daar staan kleine beleggers, die vinden dat de uitbater van skihallen het oor te veel naar grootaandeelhouder Alychlo laat hangen, tegenover de leiding van het bedrijf.

Verder is het voor beleggers deze weken opletten geblazen. In de Verenigde Staten is de zomertijd al ingegaan waardoor het tijdsverschil tussen Nederland en New York vijf uur is. Pas als in Europa over twee weken ook de klok een uur vooruit gaat, is het tijdsverschil weer terug op zes uur.

De macro-economische agenda zit flink vol. Belangrijke cijfers zijn onder meer de Amerikaanse inflatie op dinsdag en de Duitse inflatie een dag later. Ook voor de eurozone komen er inflatiecijfers, maar dan op vrijdag.