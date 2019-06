Rustig verloop pensioenbijeenkomst Groningen

Vakbond FNV heeft dinsdagavond de eerste van een reeks informatiebijeenkomsten over het principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel gehouden. In Groningen woonden ongeveer 150 mensen de bijeenkomst bij. De meeting verliep rustig.

Aanwezigen lieten zich uitvoerig, tot achter de komma, informeren over de gevolgen van de afspraken. Vragen werden beantwoord en de bijeenkomst werd afgesloten met een filmpje waarin FNV-voorzitter Han Busker uitlegde waarom het principeakkoord een verbetering is. Busker gaf aan dat onderhandelen altijd een kwestie van geven en nemen is en dat de uitkomst dan nu misschien niet 100 procent is wat de FNV wil, maar zeker wel acceptabel.

De vakbond wil leden in elke provincie bijpraten over het compromis, waar ze vanaf woensdag online over kunnen stemmen. Ook CNV houdt bijeenkomsten over het pensioenakkoord. Behalve in Groningen was de FNV in Emmen, Leeuwarden en Breda. Later deze week volgen andere plaatsen. In totaal staan deze week 21 bijeenkomsten van de grootste Nederlandse vakbond gepland. CNV beet dinsdagavond in Drachten de spits af en houdt later deze week nog drie informatieavonden.

FNV maakt zaterdag de uitslag bekend van zijn referendum, dat als „zwaarwegend advies” aan het ledenparlement geldt. Die laatste, 105-koppige raad neemt dezelfde dag een definitief besluit over het principeakkoord.