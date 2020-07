Rustig slot van drukke week op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan, waarbij de handelsvolumes laag waren. Daarmee krijgt de eerste echte week van het nieuwe kwartaalcijferseizoen op Wall Street een rustig slot. Beleggers hadden weinig schrik van het nieuwe dagrecord aan coronabesmettingen in de Verenigde Staten en leken zich op te maken voor nieuwe stimuleringsmaatregelen van de overheid.

Een nieuwe raming van het Internationaal Monetair Fonds voor de Amerikaanse economie zette de beurskoersen ook niet echt in beweging. De denktank rekent nu op een krimp dit jaar van 6,6 procent, wat minder is dan de neergang van 8 procent die eerder werd voorzien.

De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,2 procent lager op 26.671,95 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3224,73 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 10.503,19 punten.

Bij de bedrijven was Netflix met een duikeling van 6,5 procent een negatieve uitschieter. Beleggers schrokken van de magere vooruitzichten voor de aanwas van nieuwe abonnees in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal haalde het bedrijf nog wel 10 miljoen betalende klanten binnen en stegen de winst en omzet fors, meldde de videostreamingdienst.

Investeerder BlackRock won juist 3,7 procent na zijn kwartaalbericht. ’s Werelds grootste vermogensbeheerder zag de winst in het het voorbije kwartaal met bijna een kwart stijgen dankzij de instroom van extra kapitaal van klanten.

Cruisebedrijven Carnival Cruise Lines, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean Cruises gaven tot 2,2 procent prijs. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft bepaald dat tot en met 30 september geen cruiseschepen vanuit de VS mogen vertrekken.

Verffabrikant PPG meldde veel last te hebben gehad van de coronacrisis, die onder andere de industrie parten speelt. Na eerder op winst te hebben gestaan, eindigde het aandeel 2,9 procent lager.

De euro was 1,1437 dollar waard, tegen 1,1431 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 40,58 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 43,10 dollar per vat.