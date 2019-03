Rust trucker in het nauw door Franse acties

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben zwaar te lijden onder de aanhoudende acties van Franse douaniers. Stiptheidsacties bij Calais in een roep om meer loon en om duidelijkheid over de gevolgen van de brexit zorgen voor ellenlange files. Truckers op weg naar het Verenigd Koninkrijk komen daardoor vaak niet aan hun verplichte rusttijden toe, waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

„We krijgen veel telefoontjes dat chauffeurs hun rust niet kunnen pakken, omdat ze uren in de file staan”, zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie. Bij TLN is één geval bekend dat een trucker eenmaal in Groot-Brittannië een boete van 1200 pond kreeg voor het overschrijden van de maximaal toegestane rijtijd. De belangenorganisatie vermoedt dat dit vaker voorkomt en roept de Franse en Britse autoriteiten op om in zulke gevallen van overmacht geen boetes uit te schrijven.

De stiptheidsacties bij Calais variëren in hevigheid. Soms lopen vrachtwagens op weg naar het Verenigd Koninkrijk anderhalve dag vertraging op, aldus TLN. Ook dat kost de transportbedrijven een hoop geld.