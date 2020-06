Russische banden ING en ABP onder vuur

ING en pensioenfonds ABP krijgen kritiek wegens hun banden met het Russische mijnbouwbedrijf Norilsk Nickel.

Dat bedrijf is betrokken bij een milieuramp in het Russische poolgebied eind vorige maand. Volgens de Eerlijke Bank- en Pensioenwijzer doen de bank en het pensioenfonds er daarom goed aan niet langer te investeren in de onderneming.

ING verstrekte volgens Eerlijke Bank- en Pensioenwijzer zeker 500 miljoen dollar aan Norilsk Nickel via leningen en obligaties. ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijzers, belegde vorig jaar via aandelen ruim 200 miljoen dollar in aandelen van het bedrijf.

Eind mei lekten tonnen olie in een Siberische rivier uit een elektriciteitscentrale van Norilsk Nickel bij de industriestad Norilsk. Herstel van de natuur in het gebied gaat volgens de Russische autoriteiten tientallen jaren duren. Norilsk is een afgelegen stad binnen de poolcirkel met 180.000 inwoners. Het is gebouwd rond Norilsk Nickel, een producent van nikkel en palladium. Het mijnbouwbedrijf heeft een slechte reputatie op het gebied van vervuiling.

Wegens dat slechte imago belegt bijvoorbeeld het enorme Noorse staatsfonds niet meer in Norilsk Nickel, stelt de Eerlijke Bank- en Pensioenwijzer. Het samenwerkingsverband van onder andere Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, en PAX wil dat grote Nederlandse investeerders dit voorbeeld volgen

In een reactie geeft ABP aan de invloed als langetermijnbelegger te gebruiken zodat Norilsk Nickel de milieuschade zelf herstelt en maatregelen neemt om ongelukken in de toekomst te voorkomen.