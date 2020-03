Rusland zet Amerikaanse olie de voet dwars

De Russische president Poetin wil geen cadeautjes meer geven aan de Verenigde Staten. Daarom liep hij dit weekend weg uit een vergadering met de organisatie van olie-exporterende landen (OPEC.)

De olieprijzen stortten in en beurzen kwamen in het rood te staan. De Russische roebel verloor sinds vorige week zo’n 20 procent van zijn waarde en dat heeft te maken met de olie.

De olieprijs was in 2019 al lager dan een jaar eerder, maar de angst voor het coronavirus zorgde de afgelopen weken voor een verdere daling. Brent-olie daalde met zo’n 30 procent tot een niveau dat sinds de Golfoorlog in 1991 niet meer was voorgekomen.

Normaal gesproken sluit de OPEC dan een deal om de prijzen weer te stabiliseren. Maar dit keer liep dat anders. Rusland liep weg van de onderhandelingstafel en het belangrijkste OPEC-land Saudi-Arabië kondigde aan de productie te gaan verhogen. Een vat Amerikaanse olie daalde maandag 20 procent in prijs naar 33,19 dollar, Brentolie ruim 20 procent naar 36,00 dollar.

De olielanden lijken nu te zijn beland in een grootschalige prijzenoorlog, waarbij vooral de grootte van het marktaandeel belangrijker is dan winst. Het is zelfs mogelijk dat Saudi Arabië en andere OPEC landen hun oliekraan nog verder opendraaien tot een productie van 2 miljoen vaten per dag meer dan de 9,7 miljoen nu.

Teugels vieren

De Russische energieminister Alexander Novak zei vrijdag dat Rusland volgende maand de teugels pas echt zal laten vieren. „Vanaf 1 april beginnen we met werken zonder te kijken naar quota of restricties die eerder golden”. liet hij weten.

Wel zal elk land uiteraard de ontwikkelingen op de markt op de voet volgen, zei de Russische minister op de vergadering van OPEC in Wenen.

Het staatsbudget van Moskou kan een prijzenoorlog aan, verzekerde president Poetin de afgelopen weken al en hij stelde iedereen gerust. Rusland heeft haar economie al maanden voorbereid op een dergelijke schok. Het Russische budget is berekend op prijzen van 40 dollar per vat. Dat betekent dat de Russische staatskas deze maand wellicht een tekort zal hebben, maar voor Poetin is dat het waard.

Sommige experts schatten in dat de prijs van een vat ruwe Brentolie dit jaar wel eens zou kunnen dalen tot 20 dollar en dat is funest voor de Amerikaanse oliesector. De Amerikaanse schalieolie zorgde er de laatste jaren voor dat de wereldwijde olieproductie toenam, waardoor de prijs daalde. Afspraken tussen de OPEC en andere olieproducerende landen (OPEC+) liepen telkens uit op een cadeautje voor de Amerikaanse olieproducenten.

Dat is precies waarom Poetin wegliep: hij wil geen cadeautjes meer geven aan Amerika. Wellicht lukt het om de Amerikaanse olie, die duurder is in de productiekosten, uit de markt te concurreren. Onder president Trump werden de Verenigde Staten de grootste olieproducent ter wereld, voornamelijk vanwege ‘fracking’, een nieuwe techniek om olie uit de grond te halen.

Nord Stream

Rusland is ook boos op de sancties van de Verenigde Staten tegen het gasleidingproject Nord Stream 2. Dat had dit jaar af had moeten zijn, maar vanwege het de sancties een Nederlands-Zwitsers bedrijf dat de pijpleiding moest installeren, duurt het langer. „Het Kremlin heeft besloten om de OPEC+ op te offeren om de Amerikaanse schalieproducenten te stoppen en de VS te straffen voor het belemmeren van de Nord Stream 2”, meent Aleksander Dinkin, voorzitter van een vooraanstaand economische denktank.

