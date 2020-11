Rusland wil wet invoeren om sociale media te weren

Rusland is bezig met een wet die ervoor zorgt dat de Russische regering de toegang tot sociale media-platformen zoals Facebook en Twitter kan beperken. Deze zouden Russische burgers toegang tot informatie ontzeggen, vandaar dat Moskou het nodig vindt om in te grijpen.

Staatstelevisiezender Russia Today, het staatspersbureau RIA Novosti en staatsomroep Crimea 24 hebben zich bij de overheid beklaagd over de techbedrijven. Ze zeggen dat hun accounts door Facebook, Twitter en YouTube aangemerkt zijn als staatsmedia of opgeschort waren. Twitter ondernam bijvoorbeeld zulke acties in augustus.

De Russische regering vindt dat de techbedrijven hiermee de Russische burgers „onrechtmatig” de toegang tot bepaalde informatie ontzeggen. Met de wet kunnen straks de openbare aanklager en het ministerie van Buitenlandse Zaken bepalen welke internetbronnen de toegang beperken tot „sociaal belangrijke informatie op basis van nationaliteit, taal of in verband met de invoering van sancties tegen Rusland of zijn burgers”.

De Russische communicatie-toezichthouder zou deze internetbronnen dan gedeeltelijk of volledig kunnen blokkeren. De wet moet nog worden goedgekeurd door het parlement van Rusland, de Doema. Daarna moeten de senaat en president Vladimir Poetin nog hun handtekening eronder zetten.

In Rusland woedt al langer strijd over hoe het internet gebruikt mag worden en door wie. Zo is LinkedIn, van Microsoft, geblokkeerd in het land. Dat gebeurde nadat een Russische rechtbank oordeelde dat de netwerkwebsite zich niet hield aan de juiste manier van het opslaan van data over Russische gebruikers. Al die data moet in Rusland opgeslagen worden, oordeelde de rechter.