Rusland wil uitleg over Facebookrestricties

Facebook moet in Rusland komen uitleggen waarom de toegang tot meerdere Facebookaccounts van mediaorganisaties is ingeperkt. Dat eist de Russische communicatiewaakhond Roskomnadzor, die spreekt van onvriendelijk beleid ten opzichte van Russische gebruikers.

Namen van organisaties die het betrof, werden niet bekendgemaakt. Volgens de toezichthouder gold in algemene zin dat het voor gebruikers lastiger is geworden de Russische nieuwsagenda te volgen.

Facebook verwijderde eerder honderden Russische accounts en pagina’s die gelinkt werden aan een organisatie die discussies op internet probeerden te beïnvloeden in het voordeel van Rusland, met nepaccounts en nepberichten. Dat zou onder meer zijn gebeurd tijdens de verkiezingsstrijd in de VS.

Facebookbaas Mark Zuckerberg zei eerder al dat dergelijke trollen geen ruimte moeten krijgen op het netwerk.