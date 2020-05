Rusland verbiedt tijdelijk invoer van olieproducten

Rusland voert tot oktober geen olieproducten meer in. Door strenge maatregelen om het coronavirus in het land te beteugelen, is de olievraag ingestort. Dat leidde tot zeer lage prijzen voor verschillende brandstoffen zoals benzine en diesel. Een importverbod moet de komende maanden voorkomen dat goedkope olie uit het buitenland op de Russische markt terechtkomt.

Wit-Rusland is een van grootste exporteurs van benzine naar Rusland. Het buurland produceert drie keer zo veel benzine als nodig voor de eigen consumptie en stuurt jaarlijks zo’n 2000 ton benzine naar Rusland. Rusland importeert ook olieproducten uit andere landen maar in kleinere volumes.

De verkoop van benzine lag begin afgelopen maand 60 procent lager dan een jaar eerder. De verkoop van diesel zakte nog sterker. Russen mochten tijdens de lockdown zonder geldige reden niet naar buiten, waardoor het gebruik van de auto sterk afnam. Ook waren veel fabrieken dicht en bleven veel vliegtuigen aan de grond.