Rusland neemt afwachtende houding aan op oliemarkt

Rusland vindt het nog te vroeg om extra stappen te overwegen op de oliemarkt om zo de sterk dalende olieprijzen tegen te gaan. Volgens het Kremlin moet eerst worden bekeken welk effect de productiebeperking zal hebben die oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen onlangs hebben afgesproken.

Die productieverlaging van bijna 10 miljoen vaten per dag gaat per 1 mei in. Moskou wil eerst afwachten welke impact dit zal hebben op de oliemarkt die kampt met overaanbod en een sterk gedaalde vraag door de coronacrisis. De olieprijzen staan nu op de laagste niveaus in decennia.

Maandag werd de prijs van een vat Amerikaanse olie voor levering in mei zelfs negatief. Dat betekent dat olieconcerns handelaren betaalden om olie af te nemen, om te voorkomen dat de olieproductie in bepaalde velden moet worden stilgelegd en daarvoor kosten moeten worden gemaakt. Het was voor het eerst dat de Amerikaanse olieprijs in de min zakte.