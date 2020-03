Rusland bereid om olieproductie te beperken

Rusland is bereid om minder olie op te pompen om zo de daling van de prijzen veroorzaakt door het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd. Daarmee neemt de kans toe dat olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoten later deze week in Wenen over verdere productieverlagingen beslissen. Poetin benadrukte wel dat Rusland geen probleem heeft met de huidige prijzen.

De olieprijzen lieten afgelopen week de grootste daling zien sinds de financiële crisis. De uitbraak en de verspreiding van het virus zit de olievraag duidelijk in de weg. Mogelijk is er dit jaar geen sprake van een groeiende vraag, wat in de laatste veertig jaar slechts vier keer is voorgekomen. Ook als de vraag in de tweede helft van dit jaar aantrekt, zal dat volgens kenners waarschijnlijk onvoldoende zijn voor groei.

De Russische mededeling zorgde maandag voor herstel van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie was kort voor de opening van de Europese beurzen 2,3 procent duurder op 45,76 dollar. De prijs voor een vat Brent-olie steeg 2,7 procent tot 50,99 dollar.