Rusland bekijkt reactie op staalheffingen VS

De Russische regering bekijkt de komende dagen welke stappen genomen kunnen worden als reactie op de importheffingen op staal en aluminium door de Verenigde Staten. Dat meldde vicepremier Arkadi Dvorkovitsj vrijdag.

In maart kwam al naar buiten dat het Kremlin werkt aan een lijst met beperkingen voor geïmporteerde producten uit de VS als tegenmaatregel op de door president Donald Trump ingevoerde heffingen. Overigens hebben Russische staal- en aluminiumproducenten aangegeven geen grote impact te verwachten van de Amerikaanse tarieven. Het Russische handelsministerie houdt wel rekening met negatieve gevolgen.

Rusland exporteert slechts een beperkt deel van zijn staal en aluminium naar de VS, maar het land blijft wel een vrij belangrijke afzetmarkt. In 2017 kwam 8 procent van de staalimport van de VS uit Rusland. Daarmee nam Rusland de vijfde plek in van grootste staalexporteurs naar de VS.