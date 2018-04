Rus koopt Tupperware het liefst gewoon in de winkel

Tupperware verkoopt zijn huishoudelijke producten vanouds via party’s. In Rusland vinden ze dat maar lastig: daar gaan de bakjes, bekers en andere spullen steeds vaker in winkels over de toonbank.

In de grote Jakimankastraat in Moskou raast het verkeer voorbij. Om vijf over tien doet Leonid Lelikov, een kalende Rus van een jaar of 35 met een baardje, zijn winkel open. Boven de deur staat in grote westerse letters: Tupperware. De eerste klant van vandaag staat al voor de deur te wachten: een Russisch omaatje. Ze heeft geluk dat Lelikov op tijd is – dat gebeurt niet vaak in Rusland.

Tatjana, zoals de vrouw heet, komt voor het eerst in de Tupperwarezaak van Lelikov maar blijkt een kenner. „Ik ben erg geïnteresseerd in dit soort dingen. Zelf heb ik nooit deelgenomen aan zo’n party, maar ik ken het idee wel.”

Duur

Voor de Russen is Tupperware een dure aankoop. De prijzen van de producten van het merk zijn niet veel lager dan in het Westen, terwijl het gemiddelde loon in Rusland juist vele malen lager ligt. Toch vindt Tatjana de spullen erg leuk. „Voor mij is het belangrijk dat het merk ecologisch verantwoord is, dat het plastic niet gevaarlijk is. Sinds het hier op de markt kwam, volg ik Tupperware al”, zegt ze.

Even later neemt Lelikov de tijd om wat te vertellen over zijn winkel. „Eigenlijk is deze winkel een showroom waar de mensen zich kunnen registreren als ”vriend”. Ze kunnen komen kijken, ze hoeven niet per se iets te kopen. Maar uiteraard gebeurt dat wel, zoals vandaag. Het is niet helemaal volgens de normen van het bedrijf, maar als ze niet bij ons kopen, dan gaan ze wel ergens anders naartoe.”

Lelikov legt uit waarom het partyconcept volgens hem niet aanslaat in Rusland. „Russen willen geen geld verdienen aan vrienden en kennissen. Partyconsulentes werken soms hele avonden voor niets, omdat ze automatisch kortingen geven. Dat is volgens mij fundamenteel niet juist.”

Zwaar

Werken bij ”Tapper”, zoals Lelikov het noemt, is volgens hem zwaar. „Het is veel sjouwen, en hard werken. Ik maak lange dagen. Soms moet ik tien of wel twintig bestellingen tegelijk afwerken. Ik moet ze samenstellen, inpakken, dichtplakken, de factuur opstellen, printen, versturen of bezorgen.”

Bovendien zijn mensen het niet gewend om bij anderen als gast te worden uitgenodigd, zegt Lelikov. „En als ze worden uitgenodigd, dan is dat al helemaal niet om iets te kopen.”

Misschien zijn Russen gewoon te nuchter, denkt de Moskouse winkelier. De meesten willen gewoon de producten kopen, zonder ‘preken’ van consulentes over hoe mooi en hoe handig de spulletjes zijn of hoe duurzaam. „Mensen zeggen: Verkoop gewoon je product, hier is het geld”, stelt hij.

Kwaliteit

Lelikovs bedrijfje loopt erg goed in vergelijking met de party’s. „Mensen hier houden van kwaliteit, ze kennen Tupperware, en gaan ernaar op zoek.”

Inmiddels verdient de winkelier meer dan de managers van het Russische Tupperware. Zijn showroom en website draaien uitstekend. En hij is blij dat hij zijn hele gezin erbij kan inschakelen.

Moskou telt acht klassieke distributiecentra van Tupperware, die werken volgens het traditionele systeem met de partyavonden. Inmiddels zijn er in de Russische hoofdstad ook vijf winkels van Tupperware, en nog eens vijf op komst. Ook elders in Rusland zullen Tupperwarewinkels gevestigd worden.