Run Zeeuwse boeren op subsidie; provincie moet loten

Er is onder Zeeuwse boeren zoveel vraag naar subsidie voor modernisering van hun bedrijf, dat de provincie mogelijk via loting bedragen gaat toekennen.

De belangstelling voor de Europese subsidieregeling ”Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen” is veel groter dan verwacht, meldde het Zeeuwse provinciebestuur vrijdag. Boeren hebben om bijna 6 miljoen euro méér gevraagd dan er beschikbaar is. De provincie had het budget eerder al vergroot van 2 tot 4 miljoen. De helft komt van de provincie, de andere helft is EU-geld.

De steunregeling is bedoeld voor aanschaf van modernere landbouwmachines en -installaties en voor bevordering van innovatie en duurzaamheid op de boerenbedrijven. De aanvragen worden beoordeeld via een puntensysteem. Verzoeken die de meeste punten halen, worden eerst ingewilligd. Als voor die aanvragen het budget niet toereikend is, wordt subsidie toegekend op basis van loting.