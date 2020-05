Run op Zeeuws coronascherm

Terwijl de coronacrisis veel bedrijven zwaar treft, spinnen er ook ondernemingen garen bij de situatie. Pekaar Plastics in Goes maakt overuren om te kunnen voldoen aan de enorme vraag naar transparante kunststof schermen. De omzet piekt. „Elke ochtend vraag ik me af: hoe krijg ik vandaag alles weer op tijd de deur uit.”

Sinds premier Mark Rutte op 15 maart de intelligente lockdown afkondigde en de economie vrijwel tot stilstand kwam, stromen bij Pekaar Plastics de orders binnen. De Rabobank, recreatiegigant Roompot, zorgverzekeraar CZ, de Zeeuwse ziekenhuisgroep ADRZ, maar ook de plaatselijke visboer met zijn verkoopwagen en de stroopwafelkraam op de markt; allemaal willen ze de kunststof veiligheidsschermen die Pekaar maakt.

„Dit is voor ons eigenlijk een compleet nieuwe markt”, vertelt directeur Jaap Pekaar. „Wij hebben een heel arsenaal aan kunststof producten, maar het is natuurlijk niet zo dat wij coronaschermen standaard in ons assortiment hadden. Maar de vraag dient zich nu aan en dan ga je daar natuurlijk mee aan de slag.”

Pekaar Plastics maakt de lichtgewicht schermen van plexiglas en polycarbonaat. In de anderhalve metereconomie komen die prima van pas om klant en medewerker te beschermen in kantoor, supermarkt, tankstation of tuincentrum. Kortom, overal waar toonbanken of open balies zijn.

Tekort

De vraag is nu zo groot dat er zelfs een tekort aan materiaal dreigt te ontstaan. Pekaar: „Gelukkig hebben wij nog wat voorraad. Dan gaat het vooral om schermen met een dikte van 6, 8 en 10 millimeter, de wat dikkere exemplaren. Maar we merken dat bij de groothandelaren van het materiaal dat wij gebruiken achterstanden ontstaan. Als ik vandaag plexiglas of polycarbonaat bestel, moet ik wachten tot juli of augustus. De vraag is groter dan wat de fabrieken op dit moment kunnen produceren.”

Pekaar kijkt nu op alternatieve inkoopkanalen of hij ergens nog iets bruikbaars kan vinden. „Elke vierkante meter extra is meegenomen. Ook andere transparante materialen zoals pvc-transparant, PETG-transparant en polystyreen zijn prima geschikt voor kunststof veiligheidsbeglazing.”

Bij Pekaar Plastics wordt er regelmatig tot halfnegen ’s avonds gewerkt. Ook het gezin van Pekaar helpt mee. „Wij hebben drie zoons –van 16, 18 en 21– die in de avonduren en op de zaterdag helpen om de orderstroom te verwerken. Ook het werk voor de gewone klanten moet natuurlijk doorgaan. Gelukkig zorgt mijn vrouw ervoor dat de economie thuis ook draaiende blijft, anders zouden we het niet redden.”

De run op de doorzichtige veiligheidsschermen levert het Goese bedrijf een flinke omzetstijging op. „De voorbije maanden draaiden wij ongeveer twintig procent meer omzet dan begroot”, vertelt Pekaar.

Trots

De Zeeuwse ondernemer is „blij en trots” dat zijn bedrijf dit nu overkomt. „Ik ben een dankbaar man. Dit geeft mijn team en mij veel extra energie. Anderzijds besef ik heel goed dat er ook bedrijven zijn waar de situatie compleet anders is. Bedrijven die hun mensen naar huis moeten sturen, ondernemers die pijn lijden. Dan vraag ik mij af: waarom zit ik aan de goede kant? Maar als ik ’s ochtends naar de zaak rijd, denk ik bij mezelf: hoe gaan we vandaag alles weer op tijd de deur uit krijgen? Dat is de andere kant van de coronacrisis. Mensen zeggen tegen ons dat het licht in ons bedrijf altijd aan is. En dat is ook zo. Op z’n Zeeuws gezegd: er is altijd leven.”

Het werk lijkt voorlopig nog even aan te houden. „Net werd ik gebeld door iemand van een zorgorganisatie. Die instantie wil familieleden van de bewoners meer contactmogelijkheden bieden. Ze gaan een soort partytent opzetten waar de familieleden hun dierbaren kunnen bezoeken. De benodigde schermen gaan wij leveren. We gaan ervoor zorgen dat die niet alleen functioneel zijn, maar er ook aantrekkelijk uitzien, met houten kozijnwerk.”

Gegevens onderneming

Naam: Pekaar Plastics

Plaats: Goes

Sinds: 2008

Activiteit: productie kunststof veiligheidsbeglazing

Medewerkers: 20

Gevolg coronacrisis: 20 procent meer omzet dan begroot

