Run op zeep en handgel noopt onlinewinkels tot ingrijpen

De vraag naar zeep en handgel is door al het coronanieuws zo hard gestegen dat Nederlandse winkelketens maatregelen moeten nemen. Supermarktketen Jumbo hanteert in zijn webshop een strenge limiet voor bestellingen van zeep. Klanten die bij drogisterijketen Etos desinfecterende handgel willen bestellen, krijgen nul op hun rekest.

Jumbo laat weten dat een piek in de vraag voor „bepekte beschikbaarheid” van zeep en desinfecterende middelen zorgt. Daarom kunnen klanten voor handzeep van bijvoorbeeld Unicura of Dettol maximaal één bestelling in de webshop doen. „Zo hopen we dat klanten toch voor al hun boodschappen bij ons terecht kunnen”, verklaart een woordvoerster.

Wie de zoekterm handgel intypt op Etos.nl krijgt bij vrijwel alle merken de melding dat deze tijdelijk niet op voorraad zijn. „Door recente ontwikkelingen zijn de producten eerder uitverkocht dan gepland”, laat een zegsvrouw van de keten weten.

Volgens Etos is het normaal dat handgels en aanverwante producten in januari en februari veel over de toonbank gaan, wegens de gebruikelijke griep- en verkoudheidsgolf. Maar nu Nederlanders zich willen beschermen tegen het nieuwe coronavirus, heeft de keten te maken met een ware stormloop. „Mensen kopen deze producten en masse.”

Onlangs kondigde onlinesupermarkt Picnic al een limiet aan op de hoeveelheid zeep, desinfecterende gels en tissues die je kunt bestellen. Klanten kunnen afhankelijk van het product maximaal één of twee stuks bestellen.