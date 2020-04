Run op werkloosheidsuitkeringen in de VS houdt aan

De coronacrisis blijft haar stempel drukken op de Amerikaanse economie. Naar verwachting zullen nog eens 3,5 miljoen Amerikanen die hun baan kwijtraakten zich hebben gemeld voor een werkloosheidsuitkering.

Daarmee blijft de teller qua steunaanvragen hard oplopen, al is er wel sprake van een verdere afvlakking. Een week eerder ging het om 4,4 miljoen aanvragen. De week daarvoor waren het er ruim 5,2 miljoen.

Sinds de coronacrisis in de VS in alle hevigheid losbarstte zijn al bijna 27 miljoen nieuwe aanvragen voor een WW-uitkering gedaan. Dat is exclusief de aanvragen van de voorbije week die donderdagmiddag (Nederlandse tijd) bekend worden gemaakt.

De werkloosheid in de Verenigde Staten is door de coronamaatregelen hard gestegen. Die staat nu al mogelijk op ongeveer 20 procent. De huidige crisis wordt veelal vergeleken met de Grote Depressie uit de jaren dertig van de vorige eeuw. President Donald Trump werkt aan plannen om de Amerikaanse economie weer open te gooien.