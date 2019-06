Rumoer in achterban FNV over pensioenakkoord

Het vorige week bereikte pensioenakkoord is onvoldoende. Dat vinden de twee actiegroepen die binnen vakcentrale FNV de afgelopen twee jaar verantwoordelijk waren voor een groot deel van de pensioenprotesten. In een verklaring roepen zij de een miljoen FNV-leden op komende week ‘nee’ te stemmen in het ledenreferendum van de bond. Dat schrijft het FD.

Het zit de FNV-actievoerders vooral hoog dat de AOW-leeftijd blijft stijgen, dat de rekenrente niet wordt aangepast en dat de pensioenfondsen zelf voor de compensatie moeten zorgen van het afschaffen van de doorsneesystematiek (de leeftijdsonafhankelijke pensioenopbouw). De groep van veertigers en vijftigers loopt daarbij een gat van in totaal tientallen miljarden in hun pensioenopbouw op. "Hiermee is de indexatie voor de komende jaren volledig uit beeld", denken de twee clubs. "Dat is niet acceptabel, het akkoord moet daarom worden afgewezen".