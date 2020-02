Ruissen: Klimaat wordt nieuwe religie

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) vindt dat klimaat een „nieuwe religie” begint te worden.

„We moeten meer gezond boerenverstand in het debat stoppen”, zei hij donderdag in het tv-programma Nieuwsuur. Ruissen ging in debat met Bas Eickhout van GroenLinks over inzet van Europese landbouwsubsidies voor het klimaatbeleid. Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) claimt 40 procent van die subsidies voor zijn Green Deal.

Ruissen vindt dat te gemakkelijk. Hij heeft begrip voor de weerstand tegen dat plan van Nederlandse boerenorganisaties. „We moeten vooral kijken wat haalbaar is. Maatregelen moeten passen bij wat er op het boerenerf gebeurt.”

Een voorbeeld van een goede maatregel is investeren in de kwaliteit van de bodem, zei de SGP’er. „Dat is goed voor de gezondheid van gewassen en ook voor het vastleggen van CO2.” Hij vindt dat boeren die zich hiervoor inzetten via de subsidiestroom beloond zouden moeten worden.