Ruimtegebrek leidt tot moderne stadspoort

Den Haag heeft geen stadsrechten, maar wel een moderne stadspoort: het gebouw van Nationale Nederlanden is als een boog over de A12 gebouwd.

Geen wonder dat het opvallende gebouw toepasselijk de Haagse Poort heet. Het complex is 275 meter lang en 70 meter hoog. Het telt zestien verdiepingen met in totaal 68.502 vierkante meter kantoorruimte. Voor de mensen die er werken zijn er 1.033 parkeerplaatsen, waaronder tientallen met de mogelijkheid om de elektrische auto op te laden. Ook voor e-bikes zijn er dertig oplaadpunten.





De Haagse Poort is niet het enige gebouw dat over de Utrechtse Baan –het laatste stukje A12– heen is gebouwd. Het is niet eenvoudig om in het centrum van Den Haag met de vele ministeries nog een plekje te vinden voor een nieuw kantoorpand. Daarom zijn er meerdere gebouwen als het ware bovenop de verdiepte snelweg gezet.

Verzekeringsreus Nationale Nederlanden was in 1994 een van de eerste die dit kunstje uithaalde. Het kantorencomplex huisvest ook McDermott International, een Amerikaanse bedrijf wat actief is in de offshore, elektriciteitsopwekking en kerncentrales.

De duizenden auto’s die dagelijks onder de Haagse Poort doorrijden veroorzaken stank, vervuiling en lawaai. Daarom heeft het gebouw een eigen schoneluchtinstallatie en zijn de ramen in de boog gemaakt van zes centimeter dik veiligheidsglas.

Serie "Markante gebouwen"

Deel 4 in een serie van markante bedrijfsgebouwen op zichtlocaties. Verschijnt acht woensdagen op rij.