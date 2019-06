Ruimere financieringen voor senioren

Sinds de kredietcrisis gelden er strakkere regels voor hypotheken. Die leveren voor diverse groepen knelpunten op. Voor senioren bijvoorbeeld. Maar juist zij kunnen profiteren van maatwerk.

Dat kan omdat zij vaak een stabiel inkomen hebben en veel overwaarde in de woning.

Ouderen kunnen op verschillende manieren tegen financieringsvraagstukken aanlopen. Ze willen bijvoorbeeld doorstromen naar een goedkopere woning met lagere lasten. Of ze hebben de wens om bij de kinderen te wonen in een zogeheten kangoeroewoning. Een andere mogelijkheid is om in de bestaande woning te blijven en een deel van de overwaarde te verzilveren voor verbouwing met het oog op zorg of om het inkomen aan te vullen.

Het in 2016 opgerichte Platform Maatwerk heeft kaders ontwikkeld voor het doorstromen van senioren naar een goedkopere woning. Per 17 juni 2018 zijn deze normen verruimd. Maatwerk was eerder al mogelijk, maar veel banken waren er voorzichtig mee. Nu zijn ze toeschietelijker.

Veel ouderen hebben nog aflossingsvrije hypotheken, waardoor hun maandlasten relatief laag zijn. Door te verhuizen naar een goedkopere woning worden de maandlasten nog lager, maar toch kan volgens de traditionele normen de hypotheek nog te hoog zijn. Als naar de werkelijke lasten wordt gekeken, is de hypotheek soms toch op te brengen. Daar zit wel een risico aan, want de rente is momenteel kunstmatig laag. Daarom moet de rente minimaal twintig jaar vast staan. Dat is verstandig. Omdat het inkomen in de regel bestendig is, moet ook de maandlast bestendig zijn.

Maatwerk is ook al toegestaan voor wie binnen tien jaar met pensioen gaat. Als mensen samen een woning kopen is hun leeftijd meestal verschillend. Vaak is er een tijdelijke inkomensdaling richting pensioen, het zogenoemde AOW-gat. Het komt ook voor dat echtgenoten tegelijkertijd willen stoppen met werken, waardoor er ook een tijdelijke daling in het inkomen is. Tot de pensioendatum moet een bank nog wel traditioneel toetsen, maar op de pensioendatum mag een bank op maatwerk toetsen. Alleen bij de tijdelijke terugval in het inkomen moet per situatie bekeken worden wat de verstandigste oplossing is.

Doordat iedere situatie uniek is, kan een gestructureerde vorm van maatwerk helpen. Toch kan een dossier vastlopen omdat er écht maatwerk geleverd moet worden. Recent ging een echtpaar fors goedkoper wonen en liet het een deel van de overwaarde van 150.000 euro vrijvallen. Het wilde hiermee vier jaar overbruggen. In plaats van een hypotheek van 90.000 euro aflossingsvrij wilden ze een hypotheek van 125.000 euro aflossingsvrij. De bank wilde die anderhalve ton echter niet meenemen in de toetsing, omdat het huis nog niet verkocht was. Daar zou wat voor te zeggen zijn, ware het niet dat het tekort op de fictieve maandlasten 34 euro per maand bedroeg. De werkelijke maandlasten pasten binnen de normen.

Ik denk dat we blij mogen zijn met de verruimde normen voor senioren, maar dan als handvat voor echt maatwerk. Als banken alleen maatwerk willen leveren binnen geformuleerde richtlijnen, heeft slechts een deel van de markt er baat bij.

De auteur is Master of Financial Planning. Volgende keer schrijft hij over financiële aspecten bij de kangoeroewoning. Suggesties of vragen? financieel@refdag.nl