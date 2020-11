‘Ruim kwart schadeherstelbedrijven verlieslatend door crisis’

De impact van de coronacrisis op schadeherstelbedrijven is bijzonder groot. Zo’n 25 tot 30 procent van de bedrijven in de sector zegt momenteel verlies te maken omdat er gewoonweg minder werk voorhanden is, meldt brancheorganisatie FOCWA.

Door het vele thuiswerken en door de oproep zo veel als mogelijk ook thuis te blijven, is er veel minder verkeer op de weg. Daardoor neemt ook het aantal ongelukken af en dat betekent minder werk voor schadeherstelbedrijven. Dan gaat het niet alleen om personenauto’s maar ook om bijvoorbeeld caravan- en camperbedrijven, omdat een deel van het kampeerseizoen door maatregelen om het virus in te dammen werd gemist.

Alles bij elkaar hebben schadeherstelbedrijven door de crisis zo’n 22 procent minder werk. Doordat kosten wel doorlopen, ziet een groot deel van de bedrijven zijn financiële buffers slinken. Daarnaast kampen de bedrijven ook met leveringsproblemen. Bij ruitherstelbedrijven pakken de zachte winter en de eerdere snelheidsbeperking tot 100 kilometer per uur op de snelwegen negatief uit voor de bedrijfsvoering.

FOCWA benadrukt dat er binnen de verschillende sectoren sprake is van grote verschillen. Bij zowel de autoruit-, autoschade- als caravan- en camperschadeherstelbedrijven zijn er leden die nauwelijks hinder ondervinden, maar ook leden die tot 90 procent minder werk hebben. Vooral buiten de Randstad kampen bedrijven doorgaans met meer problemen.

Doordat het kabinet wat ruimhartiger omgaat met het steunbeleid kunnen FOCWA-leden aanspraak maken op een tegemoetkoming in vaste lasten. Vier op de tien ondernemers zegt dit nodig te hebben. Daarnaast heeft het leeuwendeel van de schadeherstelbedrijven behoefte aan loonondersteuning terwijl krap de helft ook heil ziet in belastingregelingen.

De FOCWA waarschuwt dat de komende tijd structureel sprake zal zijn van een dalend schadevolume omdat thuiswerken een „blijvertje” zal zijn. Daarnaast zitten auto’s steeds complexer in elkaar. Dat alles zal volgens de brancheorganisatie invloed hebben op de betaalbaarheid, maar ook de kwaliteit van het schadeherstel.