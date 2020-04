Ruim de helft minder passagiers op Heathrow in maart

De Londense luchthaven Heathrow heeft in maart ruim de helft minder passagiers over de vloer gehad dan in dezelfde periode vorig jaar. Veel van de circa 3 miljoen reizigers waren terugkeerders. Het andere vliegverkeer ligt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus al weken vrijwel stil.

Heathrow verwacht vanaf deze maand vol te worden getroffen door de coronacrisis. De vraag naar vliegreizen ligt naar schatting 90 procent lager dan een jaar eerder, reden voor de drukste luchthaven van Europa om sinds 6 april nog maar één start- en landingsbaan te gebruiken.

Om de kosten verder te drukken en op de langere termijn banen veilig te stellen houdt Heathrow voorlopig maar twee van de vijf terminals open. De beschikbare capaciteit wordt in de eerste plaats benut voor vrachtvluchten die medicijnen en medische hulpmiddelen komen brengen.

Waar Heathrow normaal gemiddeld 47 vluchten met uitsluitend vracht per week afhandelt, kwamen er op de drukste dag tot dusver 38 van zulke vluchten binnen. Desondanks daalde het vrachtvolume met bijna een derde. Doorgaans wordt 95 procent van de goederen vervoerd in het ruim van passagierstoestellen.