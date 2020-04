Ruim 85.000 aanvragen bij UWV voor loonkostenregeling

Ruim 85.000 bedrijven hebben een aanvraag gedaan voor een compensatie van de loonkosten in verband met de coronacrisis. Sinds maandag 6 april kunnen bedrijven een aanvraag indienen bij het UWV, laat de uitkeringsinstantie weten weten.

Op de dag dat het loket opende stroomden er gelijk tienduizenden aanvragen binnen. Een dag later stond de teller al op 50.000 aanvragen. Het aantal aanvragen per dag neemt af, maar nog steeds blijven er verzoeken binnenkomen.

Via de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) kunnen bedrijven tot 90 procent van hun loonkosten terugkrijgen, afhankelijk van hun omzetdaling. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees sprak dinsdag in de Tweede Kamer van een „enorme hoeveelheid bedrijven”. Het grootste deel van de bedrijven heeft al een voorschot gekregen. Er is al 1,3 miljard euro overgemaakt, aldus de bewindsman.