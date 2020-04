Ruim 50.000 aanvragen bij UWV voor loonkostenregeling

Ruim 50.000 bedrijven hebben sinds maandagochtend een beroep gedaan op een tegemoetkoming voor de loonkosten in verband met de coronacrisis. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV, die belast is met de uitvoering van de noodregeling.

Op de eerste dag dat het loket open was kwamen al tienduizenden aanvragen binnen, en ook dinsdag liep het storm. Bedrijven die door de uitbraak van het nieuwe coronavirus veel omzet mislopen, kunnen een beroep doen op de regeling. Zij kunnen tot 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen.

Met deze noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wil het kabinet werkgevers financiële ruimte verschaffen zodat zij zoveel mogelijk mensen in dienst kunnen houden. Het is een van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven.

De NOW vervangt de werktijdverkorting en is een stuk ruimer. Bij een omzetverlies van 100 procent kunnen bedrijven 90 procent van de loonsom vergoed krijgen. Bij een omzetdaling van 50 procent gaat het om 45 procent van de totale loonsom. Ook blijven bij de nieuwe regeling de WW-rechten van de werknemer intact.