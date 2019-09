‘Ruim 40 vluchten geraakt door KLM-staking’

De staking bij het grondpersoneel van KLM tussen 08.00 en 10.00 uur maandagochtend heeft geleid tot meer dan veertig geannuleerde vluchten. Dat is de schatting van vakbond FNV, die tot de staking opriep. De bond spreekt van een „voorbeeldige actie” met honderden medewerkers die het werk neerlegden en een „duidelijk signaal” aan KLM.

FNV voert later op maandag nieuw overleg met het actiecomité. Dan moet ook duidelijk worden of er nieuwe acties volgen, als KLM voor die tijd niet over de brug komt. Acties moeten minstens 36 uur van tevoren worden aangekondigd.

FNV Grond is een van de bonden waarmee KLM momenteel tracht om tot een cao-vergelijk te komen. De bond is vooral niet te spreken over het loonbod van 3 procent, waar FNV om 4 procent meer loon vraagt. Verder eist de vakbond een aanpassing van de roosters en meer mensen in vaste dienst. Dit zijn voor de bond harde eisen. Overige voorstellen die bij KLM zijn gedeponeerd zijn „kneedbaar”, zegt FNV.

KLM had eerder berekend dat het eisenpakket van FNV Grond opgeteld meer dan 100 miljoen euro per jaar kost. Dat zou een stijging van meer dan 10 procent van de totale loonsom van het grondpersoneel betekenen. Dat alles werd door KLM bestempeld als onverantwoord en onrealistisch.

FNV wijst vooral ook op het sentiment dat leeft onder KLM-personeel. In de tijden dat het minder ging met KLM werden juist offers gevraag van het personeel. Zo werd volgens de bond destijds het verlof gekort, werd een nullijn gehanteerd bij de loonontwikkeling en werden ploegen gekort. Nu het beter gaat met de maatschappij zou het personeel daar ook van moeten profiteren.

Andere bonden hebben aangegeven weer in overleg te willen, of hebben het verbeterde voorstel nog in overweging. Onder meer CNV en de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT) hebben deze week ledenoverleg.